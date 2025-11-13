Η Αποστολία Ζώη μίλησε δημόσια για τον αιφνίδιο θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν άγγελο. Η τραγουδίστρια εξέφρασε το σοκ που υπέστη από την απώλεια, τονίζοντας τη λύπη της για τον χαμό της Κίλι, με την οποία διατηρούσε καλές σχέσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

«Με σόκαρε ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, γιατί η γυναίκα ήταν αερικό, άγγελος. Και όταν χάνεται ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει με το ποιανού γυναίκα είναι ή τον τρόπο που μπορεί να συνέβη», δήλωσε η Αποστολία Ζώη.

«Έχω υπάρξει σε πολλές δύσκολες συνεργασίες. Δεν θέλω να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους ποτέ ξανά. Θα ήθελα, όμως, να συνεργαστώ με την Πέγκυ Ζήνα, τον Νίνο και τον Νότη Σφακιανάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχα περάσει πολύ ωραία σε μία περιοδεία που κάναμε», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Να θυμίσουμε ότι η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε στα 62 της χρόνια την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, μετά από προβλήματα υγείας.

