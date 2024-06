Η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/2) στο κοιμητήριο της Ηλιούπολης μαζί με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη. Σήμερα συμπληρώθηκαν εννέα ημέρες από τον θάνατο της μητέρας της τραγουδίστριας.

Αναλυτικότερα, σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή Πρωινό Σου Σού, η Άντζελα Δημητρίου έφτασε μαζί με την Όλγα Κιουρτσάκη στο κοιμητήριο, προκειμένου να τελεστεί το μνημόσυνο για την μητέρα της.

Ο γαμπρός της τραγουδίστριας, Φώτης Λώσης απουσίαζε, όπως και στην κηδεία, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ ήταν επιθυμία της ίδιας.

Διαβάστε επίσης: Όλγα Κιουρτσάκη: Το συγκινητικό βίντεο με την κόρη της μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της γιαγιάς της

Όπως φαίνεται, οι σχέσεις των δύο γυναικών μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός αποκαταστάθηκαν, μετά από τρεις μήνες που ξεκίνησε η μεταξύ τους διαμάχη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το πένθος της μητέρας της, η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται κανονικά στο μουσικό σόου του Just the 2 of Us.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τον θάνατο του πατέρα του

Τα «πηγαδάκια» στο υπουργικό συμβούλιο (pics)