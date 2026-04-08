Άννα Βίσση: Ο ιδιοκτήτης του Hotel Ermou για πρώτη φορά – «Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε μαζί»

Ο Γιάννης Μωράκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο τέλος της δεκαετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του Hotel Ερμού ευχαρίστησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια για την κοινή τους πορεία, που μετέτρεψε τον συγκεκριμένο χώρο σε απόλυτο σημείο αναφοράς.

Στο μήνυμά του τόνισε πως ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται με αμοιβαίο σεβασμό, εκτίμηση και πολλές αληθινές στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες.

Παρά τον επαγγελματικό τους χωρισμό, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η προσωπική τους φιλία παραμένει δυνατή και αναλλοίωτη στον χρόνο.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Μωράκης για πρώτη φορά

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou — έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς.

Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση — αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν.

Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει.

Με εκτίμηση — και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Μωράκης.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μωράκη στο Instagram:

Η ολοκλήρωση των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou στις 4 Απριλίου 2026 σηματοδότησε το τέλος μιας δεκαετούς “χρυσής” διαδρομής που επαναπροσδιόρισε τη νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα.

Ο χώρος αυτός φιλοξένησε αμέτρητες sold-out βραδιές, δημιουργώντας μια μοναδική, σχεδόν ιεροτελεστική επαφή με το κοινό της.

Η τελευταία βραδιά ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε το στέκι της οδού Πειραιώς έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Καρβέλα.

Το τέλος αυτής της συνεργασίας σηματοδοτεί την αρχή ενός ακόμα πιο φιλόδοξου εγχειρήματος για την αγαπημένη τραγουδίστρια, καθώς από την ερχόμενη σεζόν η Άννα Βίσση μετακομίζει στο εμβληματικό «Αθηνών Αρένα».

Παράλληλα, η Άννα Βίσση επιστρέφει και με μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου για μια βραδιά που αναμένεται να γράψει ιστορία.