Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ο ιδιοκτήτης του Hotel Ermou για πρώτη φορά – «Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε μαζί»

«Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν»

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Γιώργος Κοντζεδάκης

Ο Γιάννης Μωράκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο τέλος της δεκαετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του Hotel Ερμού ευχαρίστησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια για την κοινή τους πορεία, που μετέτρεψε τον συγκεκριμένο χώρο σε απόλυτο σημείο αναφοράς.

Στο μήνυμά του τόνισε πως ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται με αμοιβαίο σεβασμό, εκτίμηση και πολλές αληθινές στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τον επαγγελματικό τους χωρισμό, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η προσωπική τους φιλία παραμένει δυνατή και αναλλοίωτη στον χρόνο.

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Μωράκης για πρώτη φορά

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou — έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς.

Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση — αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν.

Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει.

Με εκτίμηση — και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Μωράκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Γιάννη Μωράκη στο Instagram:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη john Morakis (@morakis)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ολοκλήρωση των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou στις 4 Απριλίου 2026 σηματοδότησε το τέλος μιας δεκαετούς “χρυσής” διαδρομής που επαναπροσδιόρισε τη νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα.

Ο χώρος αυτός φιλοξένησε αμέτρητες sold-out βραδιές, δημιουργώντας μια μοναδική, σχεδόν ιεροτελεστική επαφή με το κοινό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία βραδιά ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε το στέκι της οδού Πειραιώς έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Καρβέλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hotel Ερμού (@hotelermou)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τέλος αυτής της συνεργασίας σηματοδοτεί την αρχή ενός ακόμα πιο φιλόδοξου εγχειρήματος για την αγαπημένη τραγουδίστρια, καθώς από την ερχόμενη σεζόν η Άννα Βίσση μετακομίζει στο εμβληματικό «Αθηνών Αρένα».

Παράλληλα, η Άννα Βίσση επιστρέφει και με μια μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου για μια βραδιά που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ