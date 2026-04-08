Άννα Βίσση: Ανακοίνωσε το νέο της project με ένα βίντεο από την κουζίνα της

Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής, δεκαετούς διαδρομής της στο Hotel Ermou, η Άννα Βίσση γυρίζει σελίδα στην καριέρα της, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα το επόμενο δισκογραφικό της βήμα.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει άμεσα. Αν και ο τίτλος παραμένει ανεπίσημος, η χρήση του wave emoji (κύμα) υποδηλώνει μια σύνθεση με «άρωμα» θάλασσας.

Νέα εποχή με «Vission Music»

Πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι, η Άννα Βίσση προχωρά σε μια στρατηγική επιχειρηματική κίνηση. Σε συνεργασία με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα, ίδρυσαν το Vission Music.

Πρόκειται για ένα νέο creative label που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για το σύνολο των παραγωγών, των κυκλοφοριών αλλά και των διεθνών δραστηριοτήτων της τραγουδίστριας.

Η «μετακόμιση» στην Πειραιώς

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στις ζωντανές της εμφανίσεις. Μετά το συγκινητικό φινάλε στο Hotel Ermou το Σάββατο 4 Απριλίου, η επόμενη σεζόν θα βρει την καλλιτέχνιδα σε έναν γνώριμο αλλά ανανεωμένο χώρο.

Η ανακοίνωση του νέου label συνέπεσε με την είδηση της εξαγοράς του «Αθηνών Αρένα» από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, σύζυγο της συνεργάτιδάς της.

Στο εμβληματικό νυχτερινό κέντρο της Πειραιώς θα φιλοξενηθεί το νέο κεφάλαιο των εμφανίσεων της Άννας Βίσση, σηματοδοτώντας μια επιστροφή σε μεγάλους χώρους με νέα, αναβαθμισμένη δυναμική.