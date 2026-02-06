Αλέξανδρος Παρθένης: Η σοβαρή επέμβαση στον αυχένα μετά από ατύχημα στις διακοπές

Μια ατυχής στιγμή κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές οδήγησε τον Αλέξανδρο Παρθένη σε ένα από τα πιο κρίσιμα χειρουργεία της ζωής του. Όλα ξεκίνησαν από μια βουτιά από μεγάλο ύψος, η οποία προκάλεσε σταδιακά σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη, φτάνοντας στο σημείο να χάσει τον έλεγχο της αριστερής πλευράς του σώματός του.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν από μια «βλακεία» που έκανε πηδώντας από ψηλό βράχο στη θάλασσα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε δισκοκήλη στον πέμπτο-έκτο αυχενικό σπόνδυλο, η οποία με την πάροδο του χρόνου επιδεινώθηκε, αναγκάζοντάς τον να υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

«Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Στην ουσία υπήρχε μία δισκοκήλη που πίεζε κατά καιρούς κάποια νεύρα, με άφηνε, με έπιανε, και κάποια στιγμή το 2009 μου έκανε μια κρίση», είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τη στιγμή που το πρόβλημα έγινε μη αναστρέψιμο χωρίς ιατρική παρέμβαση.

«Μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά»

Η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο όταν το τμήμα της κήλης έσπασε και εισχώρησε στο κανάλι της σπονδυλικής στήλης. Ο Αλέξανδρος Παρθένης, μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, αποκάλυψε πως εκείνη η κρίση «μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά».

Παρά τη σοβαρότητα της επέμβασης στον αυχένα, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες, ο ίδιος αισθανόταν σχετικά ασφαλής λόγω της προσέγγισης του θεράποντος ιατρού του. Ο ηθοποιός τόνισε: «Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ήταν και πάρα πολλές οι ώρες. Είχε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου», προσθέτοντας ωστόσο πως ο γιατρός τον καθησύχασε, εξηγώντας ότι ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, σε αντίθεση με ένα απρόβλεπτο τραύμα από τροχαίο με μηχανή.

Αυτή η λεπτομέρεια ήταν που του επέτρεψε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμία. «Μπήκα λίγο πιο ήρεμος. Και όλα ευτυχώς πήγανε καλά», κατέληξε στην τοποθέτησή του, επιβεβαιώνοντας πως παρά την επικινδυνότητα της θέσης της επέμβασης, η αποκατάσταση ήταν πλήρης.