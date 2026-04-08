Fuel pass: Αυτά είναι τα πιο συχνά λάθη που «μπλοκάρουν» τις αιτήσεις των οδηγών για επιδότηση στα καύσιμα

Συνεχίζεται και σήμερα (08.04), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass III, ωστόσο η πλατφόρμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, δυσκολεύοντας την ολοκλήρωση των αιτήσεων για πολλούς πολίτες.

Παρά το σταδιακό άνοιγμα της πλατφόρμας με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, αρκετοί χρήστες διαπιστώνουν ότι η διαδικασία «κολλάει». Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία, αν δεν είναι επικαιροποιημένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, απαιτούν επίσκεψη σε ΚΕΠ για διόρθωση.

Ακόμη και όταν τα στοιχεία είναι σωστά, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις σφαλμάτων του συστήματος, που επίσης επιλύονται μέσω των ΚΕΠ.

Παράλληλα, δυσκολίες εμφανίζονται κατά την πρόσβαση από κινητές συσκευές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζονται στο σύστημα της ΑΑΔΕ οχήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2026. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα συχνότερα λάθη που μπλοκάρουν την αίτηση

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν τρία βασικά λάθη που οδηγούν σε αυτόματη απόρριψη της αίτησης:

Όχημα σε ακινησία : Οχήματα με κατατεθειμένες πινακίδες ή δηλωμένα ως μη κυκλοφορούντα δεν είναι επιλέξιμα.

: Οχήματα με κατατεθειμένες πινακίδες ή δηλωμένα ως μη κυκλοφορούντα δεν είναι επιλέξιμα. Ανασφάλιστο όχημα : Ακόμη και μικρό χρονικό κενό στην ασφάλιση μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.

: Ακόμη και μικρό χρονικό κενό στην ασφάλιση μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη. Οφειλές τελών κυκλοφορίας: Εκκρεμότητες, ακόμη και μικρού ύψους, μπλοκάρουν την υποβολή έως την εξόφλησή τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία συνεχίζεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Σήμερα εξυπηρετούνται όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη η πλατφόρμα ανοίγει για τα ψηφία 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και το τέλος Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Προϋποθέσεις για τα οχήματα

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα ή μοτοσυκλέτα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών. Το όχημα πρέπει να ανήκει στον αιτούντα ή να χρησιμοποιείται μέσω σύμβασης leasing.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το είδος του οχήματος:

Έως 60 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές (50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό)

Έως 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα (40 ευρώ με κατάθεση)

Έως 35 ευρώ για μοτοσυκλέτες σε συγκεκριμένες περιοχές (30 ευρώ με κατάθεση)

Έως 30 ευρώ για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη χώρα (25 ευρώ με κατάθεση)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των νοικοκυριών για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.