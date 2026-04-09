Fuel Pass 2026: Δεύτερη “φουρνιά” πληρωμών σήμερα, ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση – Πού “κολλάει” το σύστημα

Συνεχίζεται, αν και μετ’ εμποδίων η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026 λόγω των προβλημάτων στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι πριν λίγες ώρες οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9/4 πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από αύριο Μεγάλη Παρασκευή 10/4, η πλατφόρμα του Fuel Pass 2026 θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Οι «τυχεροί» που θα δουν σήμερα το ποσό της επιδότησης στην άυλη ψηφιακή τους κάρτα ή τον τραπεζικό τους λογαριασμό είναι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, με την πίστωση να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων των πολιτών «κολλάει» το Fuel Pass 2026

Τα προβλήματα που συναντούν οι δικαιούχοι στην πλατφόρμα αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για να βγάλουν άκρη.

Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης, με το σύστημα να στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Στην πράξη, όμως, σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες.

Έτσι, η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Αυτή η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.