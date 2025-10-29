FED: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Την απόφαση να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης πήρε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29/10.

«Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα, αλλά παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο. Πιο πρόσφατοι δείκτες συνάδουν με αυτές τις εξελίξεις. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί από τις αρχές του έτους και παραμένει κάπως υψηλός» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή δίνει προσοχή στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Υποστηρίζοντας τους στόχους της και λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 3-3/4 έως 4 τοις εκατό. Κατά την εξέταση πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή αποφάσισε να ολοκληρώσει τη μείωση των συνολικών τίτλων που κατέχει την 1η Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί έντονα να υποστηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης νομισματικής πολιτικής ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισαν ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνεδρίαση, και ο Jeffrey R. Schmid, ο οποίος προτίμησε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε αυτή τη συνεδρίαση».