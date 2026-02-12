Χρηματιστήριο: Στις 2.356,22 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,45%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, της Eurobank, της Alpha Bank και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 2.356,22 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.371,38 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 155,522 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,47%), της Eurobank (+3,23%), της Alpha Bank (+1,42%), της Coca Cola HBC (+1,41%) και της Elvalhalcor (+1,23%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-2,10%), του ΔΑΑ (-1,49%), της Εθνικής (-1,43%) και της Σαράντης (-1,23%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 3.667.704 και 3.440.528 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 34,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,69%) και Alpha Trust (+7,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,84%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,76%).