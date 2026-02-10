Χρηματιστήριο: Στις 2.339,14 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο άνοιγμα – Ήπια άνοδος 0,46%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,27%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.339,14 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,46%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,97%), της Eurobank (+1,16%), της ΔΕΗ (+1,07%), της Σαράντης (+0,845) και της Εθνικής (+0,74%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,21%), της Aktor (-1,06%), του ΟΛΠ (-0,74%) και της Optima Bank (-0,72%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 29 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (+5,13%) και Εκτέρ (+4,76%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,02%) και Αττικές Εκδόσεις (-1,43%).