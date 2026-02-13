Χρηματιστήριο: Στις 2.303,32 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 2,21%

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών καταγράφοντας σημαντικές απώλειες με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.303,32 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,21%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 185,16 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,59%), της Coca Cola HBC (+0,37%) και της ΕΥΔΑΠ (+Ο,13%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-6,41%), της Πειραιώς (-4,18%), της Elvalhalcor (-3,84%), της ΔΕΗ (-3,57%) και της Eurobank (-3,56%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.226.503 και 4.605.038 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 31,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 25,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 92 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,96%) και ΕΛΒΕ (+5,66%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τιτάν (-6,41%) και Logismos (-5,98%).