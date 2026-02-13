Χρηματιστήριο: Στις 2.303,32 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 2,21%
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 185,16 εκατ. ευρώ
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών καταγράφοντας σημαντικές απώλειες με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.303,32 μονάδες σημειώνοντας πτώση 2,21%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 185,16 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,36%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+0,59%), της Coca Cola HBC (+0,37%) και της ΕΥΔΑΠ (+Ο,13%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-6,41%), της Πειραιώς (-4,18%), της Elvalhalcor (-3,84%), της ΔΕΗ (-3,57%) και της Eurobank (-3,56%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.226.503 και 4.605.038 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 31,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 25,71 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 92 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,96%) και ΕΛΒΕ (+5,66%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τιτάν (-6,41%) και Logismos (-5,98%).
