Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης:  Οι τεχνολογικές μετοχές υποχωρούν μετά τα αποτελέσματα κολοσσών

Υποχώρησαν οι μετοχές την Πέμπτη (30.10.25) στο κλείσιμο της Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και παρακολούθησαν τις εξελίξεις από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Στο σημερινό κλείσιμο, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,99%, κλείνοντας στις 6.822,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,58%, στις 23.581,14 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε χαμηλότερα κατά 110,19 μονάδες ή 0,23%, στις 47.521,81 μονάδες.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες Alphabet, Meta και Microsoft ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη (29.10.25). Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν περίπου 2,5% λόγω ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ οι Meta και Microsoft κατέγραψαν πτώση άνω του 11% και περίπου 3% αντίστοιχα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την αύξηση των λειτουργικών δαπανών και τις προβλέψεις κόστους.

Η πτώση στις Meta, Microsoft και Nvidia προκάλεσε γενικότερη διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ οι τραπεζικοί τίτλοι, όπως JPMorgan και Bank of America, σημείωσαν κέρδη. Θετικά κινήθηκαν και οι μετοχές του κλάδου υγείας, με την Eli Lilly να ξεχωρίζει, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των αναμενομένων και αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της, με άνοδο σχεδόν 4%.