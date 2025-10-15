Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μικτά πρόσημα και αβεβαιότητα για τους επενδυτές

Το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης κινήθηκε με υψηλή μεταβλητότητα την Τετάρτη, με συνεχείς εναλλαγές προσήμων στους δείκτες. Από τη μια, η αγορά ενισχύθηκε από θετικά εταιρικά αποτελέσματα και ισχυρές επιδόσεις τραπεζών όπως οι Morgan Stanley, Bank of America, Citi και JPMorgan. Από την άλλη, η ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και προειδοποιήσεις για την κινεζική οικονομία πίεσαν προσωρινά τους δείκτες.

Τελικά, ο Dow Jones έκλεισε οριακά χαμηλότερα κατά 0,04% στις 46.253 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,40% στις 6.671 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,66% στις 22.670 μονάδες. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,04% και του 2ετούς στο 3,504%.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η μεταβλητότητα είναι φυσιολογική μετά από μια ισχυρή εξαμηνιαία περίοδο και ότι η προοπτική μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων από τη Fed ενισχύει τη βεβαιότητα για τη δυναμική της αγοράς. Κλάδοι όπως οι τράπεζες και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Walmart και η Nvidia παρουσίασαν εναλλαγές κερδών, ενώ οι αμυντικές βιομηχανίες και ορισμένες εταιρείες όπως η Progressive και η Abbott Laboratories υπέστησαν πιέσεις λόγω χαμηλότερου guidance.

Συνολικά, η αγορά συνεχίζει να στηρίζεται από ισχυρά αποτελέσματα και θετικές προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς, με τους επενδυτές να παραμένουν σε επιφυλακή και ευαίσθητοι στα νέα δεδομένα.