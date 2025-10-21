Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μεικτές τάσεις και επιφυλακτικότητα των επενδυτών

Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε μικρές απώλειες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώνουν εταιρείες. 

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 218,16 μονάδων (+0,47%), στις 46.924,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36,87 μονάδων (–0,16%), στις 22.953,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,22 μονάδων στις 6.735,35 μονάδες.

