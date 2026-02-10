Χρηματιστήριο: Ανακάμπτει η αγορά – Στις 2.339,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με άνοδο 0,46%

Ήπια κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη αγορά του Χρηματιστηρίου με τη μετοχή της Coca Cola HBC να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στον απόηχο της ανακοίνωσης ισχυρών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,27%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.339,07 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,46%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.353,09 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 131,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+4,29%), της Σαράντης (+1,26%), της Εθνικής (+0,97%) και της Κύπρου (+0,83%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,82%), της Aktor (-1,42%) και του ΟΛΠ (-1,27%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.635.836 και 2.655.044 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 19,15 εκατ. ευρώ και η Metlen με 17,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 47 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αλουμύλ (+6,83%) και Performance (+5,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-5,71%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (-4,29%).