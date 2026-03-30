Ζωγράφου: «Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό» λέει συγγενής του 54χρονου που συνελήφθη για τους θανάτους της μητέρας και της αδερφής του

Για τις κινήσεις του 54χρονου που κρατούσε νεκρές την μητέρα του και την αδερφή του σε σφραγισμένο δωμάτιο του σπιτιού που έμεναν στου Ζωγράφου στάθηκε ο ξάδερφος του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως δεν τον άφηνε να μπει στο σπίτι και όταν του μίλησε, ο 54χρονος του είπε πως είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθούσα να μπω. Δεν με άφηνε. Κάλεσα δύο φορές την Αστυνομία. Εγώ και ο ξάδερφος μου ο άλλος, δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι και υποψιαστήκαμε. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό η θεία και η ξαδέρφη μου. Δεν μας έλεγε πού ήταν γενικά.

Τέλος Νοέμβρη είχα ανέβει Ζωγράφου με την αδερφή μου από την Ύδρα. Κάναμε παρέα, κάναμε χαβαλέ, όλα αυτά. Εγώ από τον Δεκέμβρη και μετά υποψιάστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είχαμε επαφή οι συγγενείς και άλλοι συγγενείς. Το κινητό της ξαδέρφης μου δεν λειτουργούσε. Μαθαίνω από τη γειτονιά διάφορα. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είχανε ανησυχία. Μας έλεγε ότι είναι στο βουνό, ότι είναι στο σπίτι, ότι το ένα το άλλο. Αυτά μας έλεγε» ανέφερε ο ξάδερφος του 54χρονου.

«Το παιδί δεν ήταν καλά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος το 100% ότι έχει σκοτώσει τη θεία μου και την ξαδέλφη μου. Αυτό που μου είχε πει η θεία μου είναι ότι την χτυπάει, ήταν βίαιος απέναντί της. Εντάξει, ήταν βίαιο το παιδί, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είχε ένα ιστορικό. Μία μέρα είχε έρθει και μου είχε πει για κάποια χτυπήματα που είχε. Αλλά εγώ δεν είμαι γιατρός για να ξέρω αν είναι αληθινά. ‘Με χτύπησε εδώ, με δάγκωσε εκεί’, μου έλεγε. Ήταν καιρό που γινόταν όλη αυτή η ιστορία», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τις δυο νεκρές γυναίκες – Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στην σύλληψη του

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της υπόθεσης της φερόμενης δολοφονίας μάνας και κόρης που εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με όσα είπαν γείτονες της οικογένειας στο DEBATER, είχαν παρατηρήσει την περίεργη συμπεριφορά 54χρονου που συνελήφθη μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του, ενώ επιβεβαίωσαν ότι είχαν μήνες να δουν την 91χρονη και την 56χρονη.

Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο του διαμερίσματος στου Ζωγράφου, όπου έμενε η οικογένεια. Μάλιστα, η πόρτα ήταν χτισμένη με στόκο, προφανώς για να καλυφθεί η δυσοσμία της αποσύνθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εισαγγελέας το μεσημέρι της Δευτέρας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο 54χρονος για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ωστόσο ο φερόμενος δράστης αρνείται ότι τις σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος είπε ότι η μητέρα του και η αδελφή του πέθαναν μόνες τους, από φυσικά αίτια, και τις έβαλε στο “χτισμένο” δωμάτιο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ότι έφυγαν από τη ζωή, για να μην χάσει το σπίτι.

Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας

Ζωγράφου: Οι καταγγελίες συγγενών που αποκάλυψαν τη φρίκη

Το κουβάρι της πραγματικά τρομακτικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε μετά από καταγγελία συγγενών των δύο γυναικών, ο οποίες αγνοούνταν με τις καταγγελίες να υπονοούν ότι κινδύνευαν από τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταθέσεις ήρθαν από συγγενικά πρόσωπα που ζούσαν στην επαρχία και οδήγησαν σε έρευνα της αστυνομίας σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου χωρίς ωστόσο αρχικά να υπάρξει ανταπόκριση. Το απόγευμα της Κυριακής (29/3), ομάδα αστυνομικών έφτασε ξανά στο ίδιο σημείο, προχώρησε σε ενέργειες εξωτερικά τους διαμερίσματος και ο γιος, αυτή τη φορά, άνοιξε την πόρτα όμως δεν επέτρεψε την είσοδο με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η μητέρα και η αδερφή του βρίσκονται σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Στην συνέχεια, το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ μετέβη στο εν λόγω σπίτι επί της οδού Ρόδων όπου διαπιστώθηκε πως ήταν εγκαταλειμμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επέστρεψαν στην οικεία που διέμενε ο 54χρονος ο οποίος επέτρεψε τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα του. Εκεί, αποκαλύφθηκε το σκηνικό φρίκης παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Στην συνέχεια, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον εισαγγελέα οποίος διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και την προσαγωγή του 54χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζωγράφου: Πώς περιγράφουν οι γείτονες τον 54χρονο

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας. Είχαμε να δούμε τη Μαριάνα και τη μητέρα της πάνω από 4 μήνες. Τον γιο τον βλέπαμε έκανε βόλτες στη γειτονιά. Πολύ περίεργος. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα που είχαν εξαφανιστεί μάνα και κόρη όλα ήταν κλειστά. Αυτός έπαιρνε και ψυχοφάρμακα” ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

“Πριν καιρό είχε έρθει συγγενής τους γιατί τις έψαχνε και δεν τους άφησε να μπούνε μέσα. Σήμερα ήρθε αστυνομία με εισαγγελέα και μπήκαν μέσα. Γείτονας απέναντι που μένει ακριβώς στον ίδιο όροφο με το διαμέρισμα στον πρώτο όροφο ανέφερε ότι υπήρχε δυσοσμία. Έχουμε τύψεις γιατί το σκεφτήκαμε ότι μπορεί να τις έχει φάει, αλλά δεν περιμέναμε ότι έχει συμβεί πραγματικά” πρόσθεσε ακόμα.

Νωρίτερα, άλλος γείτονας είπε στο DEBATER πως “το τελευταίο διάστημα για 10 ημέρες ήταν κλειστά τα παντζούρια τους και μου έκανε εντύπωση. Δεν μου μύριζε όμως κάτι. Τι λέτε τώρα βρέθηκαν μέσα νεκρές και μπαζωμένες;”.

Σύμφωνα με την ίδια, “η γιαγιά τώρα τελευταία δεν έβγαινε καθόλου πλέον από το σπίτι πριν κλείσουν εντελώς τα παντζούρια. Είχα ακούσει ότι η κόρη είχε κακιά αρρώστια”.

Όπως λέει, “ο γιος ήταν πολύ κλειστός και γενικά δεν έλεγε ούτε καλημέρα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι φορούσε μπουφάν. Περίεργος πολύ. Έτσι όπως τα ακούω δεν αποκλείω να μην ήθελε να τις αποχωριστεί και τις κράτησε μέσα νεκρές. Να παίρνει και σύνταξη. Δεν δούλευε κανένας τους ξέρω, με επιδόματα πρέπει να ζούσαν“.

“Είδαμε την αστυνομία που είχε έρθει πριν λίγες ημέρες με τα ξαδέρφια τους που τους αναζητούσαν. Τώρα σήμερα παλιά αστυνομία. Χαμός. Τρέμω μόνο στην ιδέα τι γινόταν κάτω από τα πόδια μου” προσθέτει.