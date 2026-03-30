Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τις 2 δολοφονίες – Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στην σύλληψη του, ο ρόλος των συγγενών

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις της υπόθεσης της φερόμενης δολοφονίας μάνας και κόρης που εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με όσα είπαν γείτονες της οικογένειας στο DEBATER, είχαν παρατηρήσει την περίεργη συμπεριφορά 54χρονου που συνελήφθη μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του, ενώ επιβεβαίωσαν ότι είχαν μήνες να δουν την 91χρονη και την 56χρονη.

Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο του διαμερίσματος στου Ζωγράφου, όπου έμενε η οικογένεια. Μάλιστα, η πόρτα ήταν χτισμένη με στόκο, προφανώς για να καλυφθεί η δυσοσμία της αποσύνθεσης.

Ο εισαγγελέας το μεσημέρι της Δευτέρας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο 54χρονος για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ωστόσο ο φερόμενος δράστης αρνείται ότι τις σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος είπε ότι η μητέρα του και η αδελφή του πέθαναν μόνες τους, από φυσικά αίτια, και τις έβαλε στο “χτισμένο” δωμάτιο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ότι έφυγαν από τη ζωή, για να μην χάσει το σπίτι.

Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας

Ζωγράφου: Οι καταγγελίες συγγενών που αποκάλυψαν τη φρίκη

Το κουβάρι της πραγματικά τρομακτικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε μετά από καταγγελία συγγενών των δύο γυναικών, ο οποίες αγνοούνταν με τις καταγγελίες να υπονοούν ότι κινδύνευαν από τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

Οι καταθέσεις ήρθαν από συγγενικά πρόσωπα που ζούσαν στην επαρχία και οδήγησαν σε έρευνα της αστυνομίας σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου χωρίς ωστόσο αρχικά να υπάρξει ανταπόκριση. Το απόγευμα της Κυριακής (29/3), ομάδα αστυνομικών έφτασε ξανά στο ίδιο σημείο, προχώρησε σε ενέργειες εξωτερικά τους διαμερίσματος και ο γιος, αυτή τη φορά, άνοιξε την πόρτα όμως δεν επέτρεψε την είσοδο με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η μητέρα και η αδερφή του βρίσκονται σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Στην συνέχεια, το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ μετέβη στο εν λόγω σπίτι επί της οδού Ρόδων όπου διαπιστώθηκε πως ήταν εγκαταλειμμένο.

Επέστρεψαν στην οικεία που διέμενε ο 54χρονος ο οποίος επέτρεψε τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα του. Εκεί, αποκαλύφθηκε το σκηνικό φρίκης παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Στην συνέχεια, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον εισαγγελέα οποίος διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και την προσαγωγή του 54χρονου.

Ζωγράφου: Πώς περιγράφουν οι γείτονες τον 54χρονο

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας. Είχαμε να δούμε τη Μαριάνα και τη μητέρα της πάνω από 4 μήνες. Τον γιο τον βλέπαμε έκανε βόλτες στη γειτονιά. Πολύ περίεργος. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα που είχαν εξαφανιστεί μάνα και κόρη όλα ήταν κλειστά. Αυτός έπαιρνε και ψυχοφάρμακα” ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

“Πριν καιρό είχε έρθει συγγενής τους γιατί τις έψαχνε και δεν τους άφησε να μπούνε μέσα. Σήμερα ήρθε αστυνομία με εισαγγελέα και μπήκαν μέσα. Γείτονας απέναντι που μένει ακριβώς στον ίδιο όροφο με το διαμέρισμα στον πρώτο όροφο ανέφερε ότι υπήρχε δυσοσμία. Έχουμε τύψεις γιατί το σκεφτήκαμε ότι μπορεί να τις έχει φάει, αλλά δεν περιμέναμε ότι έχει συμβεί πραγματικά” πρόσθεσε ακόμα.

Νωρίτερα, άλλος γείτονας είπε στο DEBATER πως “το τελευταίο διάστημα για 10 ημέρες ήταν κλειστά τα παντζούρια τους και μου έκανε εντύπωση. Δεν μου μύριζε όμως κάτι. Τι λέτε τώρα βρέθηκαν μέσα νεκρές και μπαζωμένες;”.

Σύμφωνα με την ίδια, “η γιαγιά τώρα τελευταία δεν έβγαινε καθόλου πλέον από το σπίτι πριν κλείσουν εντελώς τα παντζούρια. Είχα ακούσει ότι η κόρη είχε κακιά αρρώστια”.

Όπως λέει, “ο γιος ήταν πολύ κλειστός και γενικά δεν έλεγε ούτε καλημέρα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι φορούσε μπουφάν. Περίεργος πολύ. Έτσι όπως τα ακούω δεν αποκλείω να μην ήθελε να τις αποχωριστεί και τις κράτησε μέσα νεκρές. Να παίρνει και σύνταξη. Δεν δούλευε κανένας τους ξέρω, με επιδόματα πρέπει να ζούσαν“.

“Είδαμε την αστυνομία που είχε έρθει πριν λίγες ημέρες με τα ξαδέρφια τους που τους αναζητούσαν. Τώρα σήμερα παλιά αστυνομία. Χαμός. Τρέμω μόνο στην ιδέα τι γινόταν κάτω από τα πόδια μου” προσθέτει.