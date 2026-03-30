Ζωγράφου: “Πέθαναν μόνες τους” λέει ο 54χρονος για τη μάνα και την αδελφή του – Εντολή εισαγγελέα να συλληφθεί

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ του Ζωγράφου, με τις δύο νεκρές γυναίκες -μάνα και κόρη-που φέρεται να έχουν δολοφονηθεί από τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο 54χρονος, που έχει προσαχθεί, για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η μητέρα του και η αδελφή του πέθαναν μόνες τους (από φυσικά αίτια) και οι δύο και απλά τις έβαλε στο “χτισμένο” δωμάτιο, γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ότι έφυγαν από τη ζωή.

Ο 54χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως η 91χρονη και η 56χρονη πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες, χρονικό διάστημα που ταιριάζει με τις καταθέσεις των συγγενών που τις αναζητούσαν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής είπε πως τα πτώματα ήταν στο δωμάτιο για πάνω από ένα μήνα, ωστόσο περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου τους θα ρίξει η νεκροτομή που θα γίνει αύριο Τρίτη.

Το διαμέρισμα της φρίκης

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί των δύο γυναικών ήταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου ζούσαν με τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

Το πλέον φρικιαστικό στοιχείο είναι πως οι δύο νεκρές γυναίκες εντοπίστηκαν μέσα σε δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν χτισμένη με στόκο, προφανώς για να καλυφθεί η δυσοσμία της αποσύνθεσης. Το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν νεκρές η μάνα και η κόρη

Ζωγράφου: “Ο γιος ήταν περίεργος, φοβάμαι ότι τις κρατούσε νεκρές για να μην τις αποχωριστεί”



Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την οικογένεια μίλησε στο DEBATER και ανέφερε πως “στο ισόγειο έμεναν μάνα, κόρη και γιος. Το τελευταίο διάστημα για 10 ημέρες ήταν κλειστά τα παντζούρια τους και μου έκανε εντύπωση. Δεν μου μύριζε όμως κάτι. Τι λέτε τώρα βρέθηκαν μέσα νεκρές και μπαζωμένες;”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια, “η γιαγιά τώρα τελευταία δεν έβγαινε καθόλου πλέον από το σπίτι πριν κλείσουν εντελώς τα παντζούρια. Είχα ακούσει ότι η κόρη είχε κακιά αρρώστια”.

Όπως λέει, “ο γιος ήταν πολύ κλειστός και γενικά δεν έλεγε ούτε καλημέρα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι φορούσε μπουφάν. Περίεργος πολύ. Έτσι όπως τα ακούω δεν αποκλείω να μην ήθελε να τις αποχωριστεί και τις κράτησε μέσα νεκρές. Να παίρνει και σύνταξη. Δεν δούλευε κανένας τους ξέρω, με επιδόματα πρέπει να ζούσαν“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είδαμε την αστυνομία που είχε έρθει πριν λίγες ημέρες με τα ξαδέρφια τους που τους αναζητούσαν. Τώρα σήμερα παλιά αστυνομία. Χαμός. Τρέμω μόνο στην ιδέα τι γινόταν κάτω από τα πόδια μου” προσθέτει.