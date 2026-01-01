Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρυμπόμπη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες – Αυξημένη η κίνηση στο σημείο

Στο σημείο οι Αρχές

EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Συγκεκριμένα, υπήρξε σύγκρουση οχημάτων με σφοδρότητα, με δυο άτομα να τραυματίζονται και ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο.

Λόγω του συμβάντος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Λαμία.

