Βαρυμπόμπη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες – Αυξημένη η κίνηση στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Βαρυμπόμπης.

Συγκεκριμένα, υπήρξε σύγκρουση οχημάτων με σφοδρότητα, με δυο άτομα να τραυματίζονται και ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του συμβάντος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Λαμία.