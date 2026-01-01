Βαρυμπόμπη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες – Αυξημένη η κίνηση στο σημείο
Στο σημείο οι Αρχές
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς καθώς σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος της Βαρυμπόμπης.
Συγκεκριμένα, υπήρξε σύγκρουση οχημάτων με σφοδρότητα, με δυο άτομα να τραυματίζονται και ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Λόγω του συμβάντος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στο ρεύμα προς Λαμία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ