Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Πέθανε η μητέρα του Ειρήνη

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη καθώς πέθανε η μητέρα του Ειρήνη την Δευτέρα 15/12.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακού απεβίωσε στην οικία της όπως έγινε γνωστό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.