Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Πέθανε η μητέρα του Ειρήνη

Πότε θα γίνει η κηδεία της

Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Πέθανε η μητέρα του Ειρήνη
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη καθώς πέθανε η μητέρα του Ειρήνη την Δευτέρα 15/12.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακού απεβίωσε στην οικία της όπως έγινε γνωστό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ