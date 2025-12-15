Βαρύ πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη – Πέθανε η μητέρα του Ειρήνη
Πότε θα γίνει η κηδεία της
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη καθώς πέθανε η μητέρα του Ειρήνη την Δευτέρα 15/12.
Συγκεκριμένα, η μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακού απεβίωσε στην οικία της όπως έγινε γνωστό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ