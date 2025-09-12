Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Ο 54χρονος που σκοτώθηκε θα πάντρευε σήμερα την κόρη της συντρόφου του

Ξετυλίγεται το κουβάρι της τραγωδίας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό όταν 70χρονη κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα για πάνω από 1 χλμ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 54χρονος από τα Μέγαρα που έχασε τη ζωή του, σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του. Μάλιστα, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού που θα παντρευόταν.

Παρά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του 54χρονου, η σύντροφός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.

Η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11/9 στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 70χρονη από το Αίγιο συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Η 70χρονη γυναίκα εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.