Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ο 17χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο είχε δώσει ραντεβού με φίλους για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στο Ηράκλειο μετά τον θάνατο του 17χρονου Γιώργου που άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ.

Δεν το χωράει νους αυτό που συνέβη την Δευτέρα με τον 17χρονο Γιώργο Τσατσαράκη, που έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο στο Ηράκλειο στον ΒΟΑΚ. Ο νεαρός οδηγούσε φορτηγό όταν αυτό εξετράπη της πορείας του και στην ουσία συνέθλιψε τον άτυχο 17χρονο που βρισκόταν στην καμπίνα του οχήματος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, χθες το βράδυ συγγενείς και πολλοί φίλοι του Γιώργου μαζεύτηκαν στο σπίτι του στις Αρχάνες, όχι όμως για το λόγο που αρχικά είχαν προγραμματίσει.

Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για να μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα.

Μάλιστα, οι δικοί του είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα, είχαν προετοιμάσει το έδαφος και είχαν βρει και το σπίτι όπου θα διέμενε ο νεαρός.

Και μπροστά σ’ αυτή τη μεγάλη πρόκληση για τη ζωή του και την αλλαγή σελίδας που θα έκανε, οι φίλοι του Γιώργου θα μαζεύονταν, χθες βράδυ, στο πατρικό του, για ένα κρασί κι ένα φαγητό και να ευχηθούν στο φίλο τους καλές σπουδές.

Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον 17χρονο

Το τελευταίο “αντίο” θα πουν σήμερα, Τρίτη συγγενείς και φίλοι στον 17χρονο Γιώργο που σκοτώθηκε έπειτα από την ανατροπή του φορτηγού που οδηγούσε στον ΒΟΑΚ, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Γιώργου θα τελεστεί σήμερα, στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Αρχάνες.