ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

Παρασύρθηκε από χείμαρρο

Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:35

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός αυτοκινήτου στην Κομοτηνή, που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, όπου βρέχει δυνατά από το πρωί.

Στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύτηκαν να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

