“Θρίλερ” στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός 64χρονου σε ρέμα

Σορός 64χρονου άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου μέσα σε ρέμα στην Θεσσαλονίκη.

Το πτώμα του άνδρα βρέθηκε το μεσημέρι μέσα σε ρέμα ανάμεσα σε καλαμιές. Ο άνδρας είχε προβλήματα υγείας και για αυτό οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν πως πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος ζούσε σε παράπηγμα σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε. Είχε δυσκολία στη μετακίνησή του λόγω προβλημάτων υγείας.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κάνουν μιλούν για αιφνίδιο θάνατο, ένα τραύμα στο κεφάλι είναι αυτό που περιπλέκει την υπόθεση. Δεν αποκλείεται ωστόσο το τραύμα να έχει προέλθει από την πτώση του. Όπως και να έχει, ο ιατροδικαστής θα δώσει τις απαντήσεις.

Στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 64χρονος πηγαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.