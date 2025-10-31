Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό επειδή κόλλησε στην κίνηση

Συνελήφθησαν τα δυο άτομα

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό επειδή κόλλησε στην κίνηση
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη και την περιοχή του Λαγκαδά το πρωί της Πέμπτης 30/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost.gr ένα ζευγάρι κόλλησε στην κίνηση πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Στη συνέχεια, μην μπορώντας να περιμένει το ζευγάρι επιτέθηκε στον αστυνομικό, ξυλοκοπώντας τον μέσα στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

