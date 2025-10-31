Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό επειδή κόλλησε στην κίνηση

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη και την περιοχή του Λαγκαδά το πρωί της Πέμπτης 30/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thesspost.gr ένα ζευγάρι κόλλησε στην κίνηση πίσω από ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από το πάρκινγκ του Αστυνομικού Τμήματος.

Στη συνέχεια, μην μπορώντας να περιμένει το ζευγάρι επιτέθηκε στον αστυνομικό, ξυλοκοπώντας τον μέσα στη μέση του δρόμου.

Ο αστυνομικός από τα χτυπήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το ζευγάρι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.