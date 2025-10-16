Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που άνδρας αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από δημοτικό κτίριο

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που άγνωστος τοποθετεί αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (γκαζάκι) στο κτίριο που στεγάζονται το ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Debater.

Ο δράστης έβαλε φωτιά στο γκαζάκι με σκοπό να προκληθεί έκρηξη, ωστόσο δεν πέτυχε τον σκοπό του. Από την φωτιά προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές στην πόρτα της εισόδου, στα θυροτηλέφωνα και σε ένα παγκάκι που βρισκόταν στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσβησαν μικρή εστία φωτιάς που είχε προκληθεί, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.