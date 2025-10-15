Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στα ΚΕΠ του δήμου Νεάπολης–Συκεών – Μικρές υλικές ζημιές από την φωτιά

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε το κτίριο που στεγάζονται το ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με γκαζάκι, στην είσοδο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην είσοδο του κτιρίου και άναψαν φωτιά, επιχειρώντας να προκαλέσουν έκρηξη.

Ωστόσο, ο μηχανισμός δεν εξερράγη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μόνο μικρής έκτασης φθορές στην πόρτα της εισόδου, στα θυροτηλέφωνα και σε ένα παγκάκι που βρισκόταν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έσβησαν μικρή εστία φωτιάς που είχε προκληθεί, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.