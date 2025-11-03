Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν ΙΧ γιατρού την ώρα που βρισκόταν σε εφημερία στο “Παπανικολαόυ” – Του πήραν τα λάστιχα και τις ζάντες

Μετά από ώρες εργασίας σε εφημερεύων νοσοκομείο, γιατρός του Νοσοκομείο Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη αντίκρισε ένα απίστευτο θέαμα.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο του ήταν παρκαρισμένο σε υπαίθριο χώρο στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ένας ειδικευμένος γιατρός-αναισθησιολόγος είδε το αυτοκίνητό του σε άθλια κατάσταση, καθώς είχαν κλαπεί τα τέσσερα λάστιχα και οι ζάντες, ενώ ταυτόχρονα όλες οι πόρτες και το πορτμπαγκάζ ήταν ανοιγμένα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παπανικολάου, «λειτουργεί υπηρεσία φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο. Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης και των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Διοίκηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ενίσχυσης του αριθμού των φυλάκων και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης πρόσθετων δεδομένων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο».

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η ΠΟΕΔΗΝ με ανακοίνωση της μιλώντας για πλημμελή φύλαξη των νοσοκομείων.

“Πόσες φορές δεν έχουμε αναδείξει τη πλημμελή φύλαξη των υγειονομικών μονάδων και έχουμε ζητήσει την ενεργοποίηση του σώματος του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που προσλαμβάνονται μέσω αστυνομίας και είναι εκπαιδευμένο προσωπικό με δικαίωμα επέμβασης,” τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ανακοίνωση:

ΟΤΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΑ ΚΛΑΔΙ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΛΟΠΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΔΕΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Στο νοσοκομείο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΛΟΥ Θεσσαλονίκης στις 23 Οκτωβρίου 2025 ένας 62χρονος έκοψε ένα κλαδί από δενδρολίβανο εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου. Έγινε χαμός. Η αστυνομία τον συνέλαβε και ο 62χρονος έμεινε αρκετές ώρες στο κρατητήριο.

Την περασμένη Πέμπτη στην στην εφημερία του ιδίου νοσοκομείου διέρρηξαν το αυτοκίνητο ενός ειδικευόμενου γιατρού που ήταν υπηρεσία. Το έκαναν φύλλο και φτερό. ΔΕΣΤΕ εικόνα αυτοκινήτου.

Κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Ποιο είχε μεγαλύτερη αξία; Αυτονόητη η απάντηση.

Πόσες φορές δεν έχουμε αναδείξει τη πλημμελή φύλαξη των υγειονομικών μονάδων και έχουμε ζητήσει την ενεργοποίηση του σώματος του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που προσλαμβάνονται μέσω αστυνομίας και είναι εκπαιδευμένο προσωπικό με δικαίωμα επέμβασης.