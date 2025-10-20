Θεσσαλονίκη: Τρόμος στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι (Φωτογραφίες)
Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί
Τρόμος επικράτησε σε μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος εργαζόμενος.
Σύμφωνα με το Thesspost.gr εκείνη τη στιγμή, ευτυχώς δεν εκτελούνταν εργασίες και από τύχη δε σημειώθηκε εργατικό ατύχημα.
Μετά το συμβάν, συγκλήθηκε συνέλευση των παρευρισκομένων εργαζόμενων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου.
