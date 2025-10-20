Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
Θεσσαλονίκη: Τρόμος στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ – Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι (Φωτογραφίες)

Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί

DEBATER NEWSROOM

Τρόμος επικράτησε σε μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη καθώς έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος εργαζόμενος.

Σύμφωνα με το Thesspost.gr εκείνη τη στιγμή, ευτυχώς δεν εκτελούνταν εργασίες και από τύχη δε σημειώθηκε εργατικό ατύχημα.

Μετά το συμβάν, συγκλήθηκε συνέλευση των παρευρισκομένων εργαζόμενων και αποφασίστηκε η παύση κάθε εργασίας μέχρι να γίνουν εργασίες συντήρησης του κτιρίου.

