Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού -Αναζητείται ο οδηγός του Ι.Χ.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού -Αναζητείται ο οδηγός του Ι.Χ.
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (05.01) στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 18:30, στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος του αριθμού 80.

Σύμφωνα με το voria.gr, επιβατικό όχημα παρέσυρε πεζό άνδρα ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ