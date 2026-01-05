Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με παράσυρση πεζού -Αναζητείται ο οδηγός του Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (05.01) στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 18:30, στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος του αριθμού 80.

Σύμφωνα με το voria.gr, επιβατικό όχημα παρέσυρε πεζό άνδρα ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προσφέρει βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένος.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του ΙΧ, εξαπολύοντας ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.