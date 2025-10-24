Θεσσαλονίκη: Το Νοσοκομείο Παπανικολάου ντύθηκε στα ροζ για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου συμμετέχει φέτος το Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικές ώστε να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του μαστού» δήλωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ημέρας φωταγωγήθηκε το κτίριο Διοίκησης με ροζ χρώμα ως σύμβολο ελπίδας και αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που έδωσαν και δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» λειτουργεί Ιατρείο Μαστού στο πλαίσιο λειτουργίας της Δ΄Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ με Υπεύθυνο τον Σταμάτη Αγγελόπουλο, Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ και Διευθυντή της Κλινικής. Το ιατρείο λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και εξυπηρετεί περίπου 100 γυναίκες το χρόνο.

Επισυνάπτεται φωτογραφία που παραχώρησε το Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»