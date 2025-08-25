Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία 55χρονο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο
Διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 19:00, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός του δίκυκλου.
Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις