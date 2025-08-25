Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία 55χρονο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 19:00, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός του δίκυκλου.

Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.