Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία 55χρονο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 19:00, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπηκόους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός του δίκυκλου.

Ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

