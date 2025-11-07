Θεσσαλονίκη: Πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών στο πεζοδρόμιο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για πολίτη που εντοπίστηκε από την Αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης. Ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως η αγαστή συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης.