Θεσσαλονίκη: Πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών στο πεζοδρόμιο
Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για πολίτη που εντοπίστηκε από την Αστυνομία να αφήνει ογκώδη και μπάζα στην οδό Ρωξάνης. Ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του.
Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως η αγαστή συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης.
