Θεσσαλονίκη: Πλοία πλήρη κατά 100% για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και τις Σποράδες τον Αύγουστο

Δεν πέφτει …καρφίτσα στα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και τις Σποράδες, με τις πληρότητες να αγγίζουν τον Αύγουστο το 100%, από έως και 90% τον Ιούλιο.

Με τη ζήτηση να χτυπάει και φέτος «κόκκινο», οι εταιρείες Blue Star Ferries και SeaJets βλέπουν τα δρομολόγιά τους να φεύγουν γεμάτα, με χιλιάδες επιβάτες να έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήρια τους, αν και δεν συμβαίνει το ίδιο για τα οχήματα, μιας και οι διαθέσιμες θέσεις στα γκαράζ των πλοίων εξαντλούνται πολύ νωρίτερα.

Τα παραπάνω επισημαίνουν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ναυτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι των παραπάνω ακτοπλοϊκών εταιρειών, υπογραμμίζοντας ότι η ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαιώνει ότι κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη «αγκαλιάζεται» από ταξιδιώτες όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια.

Χιλιάδες οι επιβάτες για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου

«Δεν έχουμε πλέον ούτε μία θέση να πουλήσουμε», σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Λίνα Μηλιάδου, ναυτική πράκτορας του γραφείου «Μηλιάδου», το οποίο εκπροσωπεί την Blue Star Ferries σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο (Βαθύ), Πάτμο και Λέρο στα Δωδεκάνησα ξεκίνησε το 2021 και εκτελείται σταθερά μία φορά την εβδομάδα, κάθε Κυριακή στις 16.00, από το επιβατηγό/οχηματαγωγό «Διαγόρας», με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν παραμείνει αμετάβλητες, όπως λέει η κ. Μηλιάδου.

Από τις 08/06 φέτος που ξεκίνησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση, το «γκαράζ» του πλοίου όπως και οι καμπίνες είναι πάντα «sold out», εξηγεί η κ. Μηλιάδου και προσθέτει ότι οι πληρότητες γενικώς κινούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Η ίδια εκτιμά ότι και το 2025 θα αποτελέσει μία ακόμη πετυχημένη χρονιά, αντίστοιχη της περσινής.

Επισημαίνοντας ότι και τον Ιούλιο οι πληρότητες στην συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή κινούνταν σε υψηλά επίπεδα της τάξης του 80% με 90%, η κ. Μηλιάδου τονίζει ότι πλέον αυτές «αγγίζουν» το 100% από τις αρχές του Αυγούστου. Αναφορικά δε, με τις προτιμήσεις των εκδρομέων, κατά την ίδια, «η Λήμνος εξακολουθεί να αποτελεί τον νούμερο ένα αγαπημένο προορισμό των ταξιδιωτών σε ποσοστό άνω του 50% σε σχέση με τα άλλα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, στα οποία και δένει το “Διαγόρας”».

Το επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο «Διαγόρας» με ικανότητα μεταφοράς 1.462 επιβατών και 274 οχημάτων, κάθε Κυριακή εκτελεί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το εξής δρομολόγιο: αναχωρεί στις 16.00 για Λήμνο, όπου φτάνει στις 23.15) και επόμενοι σταθμοί του είναι: η Λέσβος (Μυτιλήνη, άφιξη 05.05 π.μ. την επόμενη μέρα), η Χίος (άφιξη 08.45 π.μ. την επομένη), Σάμος (Βαθύ, άφιξη 12.35 την επομένη) και Λέρος στα Δωδεκάνησα (άφιξη 16.40 την επομένη).

Ούτε μία κενή θέση στο ταχύπλοο για Σποράδες

Στο 100% φτάνει τον Αύγουστο η πληρότητα στα δρομολόγια που εκτελούνται και τη φετινή σεζόν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις Σποράδες, με την Σκόπελο να αναδεικνύεται σε κραταιά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών σε ποσοστό 45%. Ακολουθεί η Σκιάθος με 35% και η Αλόννησος με 20%, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ναυτιλιακός πράκτορας της SeaJets στη Βόρεια Ελλάδα, Χάρης Καραχαρίσης. Για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον ίδιο, η πληρότητα κυμαινόταν στο 80% με 90% στα δρομολόγια του Σαββατοκύριακου και στο 60% με 70% σε αυτά που εκτελούνταν μέσα στην εβδομάδα.

Τα δρομολόγια με προορισμό τις Σποράδες εκτελούνται με το ταχύπλοο Speedrunner Jet της SeaJets και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 3 ώρες και 10 λεπτά για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για Αλόννησο. Οι αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά στις 9:30, ενώ τα Σάββατα το δρομολόγιο ξεκινά μία ώρα νωρίτερα, στις 8:30. Η επιστροφή των πλοίων την ίδια ημέρα γίνεται ως εξής: 14:35 από Αλόννησο, 15:00 από Σκόπελο και 15:45 από Σκιάθο. Το δρομολόγιο του Σαββατοκύριακου περιλαμβάνει αναχώρηση το Σάββατο και επιστροφή την Κυριακή στις: 16:15 από Αλόννησο, 16:40 από Σκόπελο και 17:25 από Σκιάθο.

Συχνότητα δρομολογίων ανά περίοδο

Μέχρι και τις 310/8 τα δρομολόγια από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις Σποράδες, ανέρχονται σε πέντε ανά εβδομάδα και αυτά θα μειωθούν κατά ένα για την περίοδο από 01/09 ως και τις 09/09, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο. Οι φετινές τιμές στην ακτοπλοϊκή σύνδεση κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα και για τους φοιτητές η έκπτωση φτάνει στο 50%.

Υπενθυμίζεται ότι και η συγκεκριμένη, φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση (Θεσσαλονίκη-Σποράδες) εξασφαλίστηκε με κρατική χρηματοδότηση ύψους 3,41 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Την περσινή σεζόν, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή μετέφερε περισσότερους από 60.000 επιβάτες από και προς τα νησιά των Σποράδων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διασύνδεσής τους με τη Βόρεια Ελλάδα.