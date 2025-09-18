Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 29χρονος μοτοσικλετιστής συγκρούεται με την νταλίκα (Βίντεο)
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για το τροχαίο
Έχασε τη ζωή του χθες, Τετάρτη (17/09) ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr,το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από την Βουλγαρία προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.
Δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε, χθες το πρωί, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όπου 29χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με φορτηγό.
Όπως έγινε γνωστό η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):
- Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
- Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
