Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση διάσωσης για 76χρονη κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό 76χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής.

Η επιχείρηση, η οποία συντονίζεται από το ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνών και Διασώσεων), περιλαμβάνει τη συμμετοχή δύο πλωτών μέσων, ενός παραπλέοντος σκάφους, ενός ΑΚ (Ανεξάρτητου Καταδρομικού) και της Ειδικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονης γυναίκα, που φαίνεται να είχε βγει για κολύμπι στην περιοχή. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, με τον καιρό να φτάνει τα 3 μποφόρ και τις συνθήκες να είναι δύσκολες.