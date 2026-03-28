Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του ο 82χρονος που είχε καταγγείλει σωματική κακοποίηση από την 77χρονη σύζυγό του στην περιοχή των Κουφαλίων στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival.gr περιοίκοι το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 ενημέρωσαν την Αστυνομία, που έσπευσε το σημείο και εντόπισε τον άνδρα νεκρό.

Παράλληλα, στο σημείο που βρισκόταν ο 82χρονος υπήρχαν αίματα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η 77χρονη ήταν έξω από το σπίτι.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Θεσσαλονίκη: Αθώα κρίθηκε η 77χρονη για τον ξυλοδαρμό του συζύγου της

Αθώα λόγω αμφιβολιών κρίθηκε 77χρονη η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενη ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον γιο τους, ενώ η ηλικιωμένη κατηγορείτο, εκτός από την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, και για παραβίαση περιοριστικού όρου, συνδεόμενου με ανάλογο περιστατικό πριν από λίγο καιρό.

Ο 82χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και η κατάθεσή του διαβάστηκε. «Από το πρωί ξεκινήσαμε να λογοφέρνουμε για ασήμαντο λόγο, όμως το απόγευμα μού κατάφερε χτυπήματα στη μύτη και στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Κάλεσα τον γιο μου να ζητήσω βοήθεια», κατέθεσε στην αστυνομία, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, παρά μόνο «να σταματήσει να με χτυπάει».

Η 77χρονη στην απολογία της είπε ότι σύζυγός της εξαρτάται από ‘κείνη. «Να μαγειρέψω, να πλύνω, να του τα ετοιμάζω όλα; Πως να μην είμαι στο σπίτι μαζί του;» διερωτήθηκε αναφερόμενη στον περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί για το προγενέστερη καταγγελία.

Η ίδια αρνήθηκε την κατηγορία ότι τον χτύπησε, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλω να είμαι μαζί του. Θέλω να τα βρούμε, δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μας. Θέλω να μην ξαναέρθω στα δικαστήρια, ούτε εγώ ούτε ο άντρας μου».