Θεσσαλονίκη: Ένταση στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – Άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς
Δείτε εικόνες από το σημείο
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17/11 κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς.
Η ΕΛ.ΑΣ. έβαλε φραγμό και την Άυρα στην Καμάρα ώστε οι αντιεξουσιαστές να αλλάξουν πορεία.
Δείτε τις εικόνες
