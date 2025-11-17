Θεσσαλονίκη: Ένταση στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – Άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17/11 κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. έβαλε φραγμό και την Άυρα στην Καμάρα ώστε οι αντιεξουσιαστές να αλλάξουν πορεία.

