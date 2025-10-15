Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων με λεία άνω των 50.000 ευρώ
Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών
Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε κατάστημα με συσκευές κινητών τηλεφώνων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Δύο άγνωστοι, φορώντας κράνη, εισήλθαν στις 10.30 το πρωί στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων, αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα.
Οι δράστες της ένοπλης ληστείας αναζητούνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Διώξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.
