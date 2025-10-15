Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων με λεία άνω των 50.000 ευρώ

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων με λεία άνω των 50.000 ευρώ
DEBATER NEWSROOM

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε κατάστημα με συσκευές κινητών τηλεφώνων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Δύο άγνωστοι, φορώντας κράνη, εισήλθαν στις 10.30 το πρωί στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων, αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες της ένοπλης ληστείας αναζητούνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Διώξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ