Τέμπη: «Τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής», λέει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Σοβαρά ελλείμματα πυραντοχής στα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών διαπιστώνει το τελευταίο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων).

Σύμφωνα με το πόρισμα, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, τα δείγματα καθισμάτων που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές πυραντοχής. Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται σύσταση ασφαλείας προς τη Hellenic Train να προχωρήσει σε εκτεταμένο έλεγχο των καθισμάτων στις αμαξοστοιχίες που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.

Οι συντάκτες του πορίσματος διευκρινίζουν ότι η έρευνα «δεν αφορά σε καμία περίπτωση απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης» και ότι η διερεύνηση ασφάλειας είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των υλικών ανατέθηκε στο εξειδικευμένο εργαστήριο RST (Rail System Testing) στη Γερμανία.

Δείτε εδώ όλο το πόρισμα

Τρεις διαφορετικοί τύποι καθισμάτων

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στη μοιραία αμαξοστοιχία υπήρχαν τρεις διαφορετικοί τύποι καθισμάτων. Τα συμπεράσματα είναι σαφή: κανένα από τα τρία δείγματα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις πυραντοχής του προτύπου EN 45545-2, αναφορικά με τη δοκιμή του Μέγιστου Μέσου Ρυθμού Έκλυσης Θερμότητας (MAHRE).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανομοιομορφία των υλικών. Όπως σημειώνεται, τα δείγματα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ» εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη πυραντοχή σε σχέση με το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ».

Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ύπαρξη – ή μη – ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας. Το «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» διαθέτει σκούρο καφέ ενδιάμεσο στρώμα και παρουσιάζει σαφώς καλύτερη συμπεριφορά.

Αντίθετα, το «Β2 ΚΟΥΠΕ» δεν διαθέτει καθόλου τέτοιο στρώμα και καταγράφει τον χειρότερο δείκτη MAHRE, ενώ το «Β4 ΝΕΟ», παρότι φέρει λεπτό στρώμα λευκού ινώδους υλικού, δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση στην πυραντοχή.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ επισημαίνει ότι όλα τα καθίσματα θα έπρεπε να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προβλέπονται από τις αρχικές συμβάσεις προμήθειας και το πρότυπο UIC 564-2. Ωστόσο, τα ευρήματα καταδεικνύουν ανομοιόμορφη ποιότητα και διαφορετική μηχανική συμπεριφορά των υλικών στις επιμέρους θέσεις της αμαξοστοιχίας.

Σύσταση για άμεσους ελέγχους

Με βάση τα παραπάνω, ο Οργανισμός εισηγείται την έκδοση σύστασης ασφαλείας προς τις εταιρείες που διαχειρίζονται το τροχαίο υλικό. Στόχος είναι η συνολική αποτίμηση του επιπέδου πυραντοχής των καθισμάτων των επιβαταμαξών και η διαχείριση πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών.

Συγκεκριμένα, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. και η Hellenic Train Α.Ε., υπό την εποπτεία της ΡΑΣ, καλούνται να προχωρήσουν σε αναλυτική καταγραφή:

των τύπων και κατηγοριών καθισμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα,

των υλικών κατασκευής και του ιστορικού συντήρησης ή επισκευών,

των χαρακτηριστικών πυραντοχής κάθε κατηγορίας,

καθώς και του βαθμού συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2014 ή το πρότυπο UIC 564-2.

Όπως υπογραμμίζεται, ζητούμενο είναι η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.