Συνελήφθη πρόεδρος εταιρείας τροφίμων – Έριχνε απόβλητα κοντά σε κοίτη του Αξιού

Ένας 62χρονος, πρόεδρος εταιρείας τροφίμων, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας που εξετάστηκε, φέρεται τον Ιανουάριο του 2024 να προέβη σε παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε αποστραγγιστικό κανάλι που βρίσκεται κοντά στην παλαιά κοίτη του Αξιού, στην περιοχή Ανατολικό, και είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο (Ζώνη Ειδικής Προστασίας).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην παραπάνω πράξη προχώρησε χρησιμοποιώντας βυτιοφόρο, ιδιοκτησίας της εταιρείας, και με οδηγό τον ίδιο. «Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων προκλήθηκε ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδάτινου αποδέκτη, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος της οικολογικά προστατευμένης περιοχής», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.