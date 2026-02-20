Στουρνάρας: Επιτήδειοι με τη χρήση ΑΙ τον εμφανίζουν να υπόσχεται «εύκολα κέρδη» – Οι προειδοποιήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος

Επιτήδειοι με αναρτήσεις με τη χρήση ΑΙ εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους και να υπόσχεται εύκολα κέρδη.

Συγκεκριμένα, οι αναρτήσεις αυτές έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στα social media, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Με αφορμή αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί με δημοσιογράφους, οι οποίοι στο πλαίσιο της συνομιλίας τους προτείνουν τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μικρή οικονομική συμμετοχή, από την οποία ο χρήστης μπορεί να αποκομίσει πολύ μεγάλα κέρδη, διευκρινίζεται ότι αντίστοιχες συνομιλίες είναι ψευδείς, αποτελούν προφανώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και έχουν σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της σχετική προειδοποίηση:



Προειδοποίηση για κακόβουλη χρήση του ονόματος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του εμβλήματος/λογότυπου και άλλων στοιχείων ή χαρακτηριστικών της Τράπεζας της Ελλάδος.