Στην Ευελπίδων ο γνωστός μάνατζερ μετά την τρελή καταδίωξη στην Κηφισίας – Αρνητικό το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε (εικόνα)

Σε καλή διάθεση και φορώντας γυαλιά εμφανίστηκε ο γνωστός μάνατζερ στην Ευελπίδων μετά την επεισοδιακή καταδίωξη στην Κηφισίας τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2).

Περιπολικό μετέφερε τον γνωστό μάνατζερ καλλιτεχνών και μοντέλων ο οποίος λίγο μετά τις 12:00 πέρασε την είσοδο των Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε προηγουμένως ήταν αρνητικό.

Να θυμίσουμε ότι για τον 72χρονο μάνατζερ όλα άρχισαν περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Άγιο Στέφανο, όταν ο 72χρονος όχι μόνο δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε με το αυτοκίνητό του ταχύτητα και έφυγε από το σημείο.

Αμέσως, άρχισε καταδίωξη, με το περιπολικό της Άμεσης Δράσης να τον κυνηγά για αρκετά χιλιόμετρα. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο του γνωστού μάνατζερ στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για επικίνδυνη οδήγηση.