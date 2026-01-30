Σοβαρή κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα το Σαββατοκύριακο – Πότε θα «πνίξουν» την Αττική οι βροχές, προειδοποίηση για έξι περιοχές

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το απόγευμα του Σαββάτου, θα κορυφωθούν την Κυριακή, επηρεάζοντας και την Αττική, και θα εξασθενήσουν σταδιακά έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, βροχές μέτριας έντασης θα εκδηλωθούν στην Αττική από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και το Σάββατο, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή, οπότε και θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η κ. Ζιακοπούλου προειδοποιεί ότι από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα σαρώσει την Πελοπόννησο, το Αιγαίο, την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, προκαλώντας επικίνδυνες ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και στο βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ.

Σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, το Αιγαίο και η Αττική, λόγω των προηγούμενων κακοκαιριών και του κορεσμού του εδάφους. Σύμφωνα με την ίδια, σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να πέσουν έως και 150 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ αλλού παρόμοιες ποσότητες ενδέχεται να καταγραφούν μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις προβλέπονται ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στα βόρεια, καθώς και σε πεδινές περιοχές της Θράκης. Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση τη Δευτέρα.

Κολυδάς: «Βαθύ βαρομετρικό επηρεάζει τη χώρα μας»

Για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας τοποθετήθηκε και ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή. Η επισήμανση ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά αναφέρεται ήδη στη γενική πρόγνωση της #ΕΜΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα και διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο.

Σημειώνουμε ότι το μετεώγραμμα αφορά μόνο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα… pic.twitter.com/8FjVy2j74V — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 30, 2026

Τσατραφύλλιας: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Την κακοκαιρία χαρακτήρισε «σοβαρή» και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για ισχυρή καταιγίδα στην Αττική τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Σε ανάρτησή του σημειώνει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

Θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού, οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται».

Ο καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 5, από το βράδυ στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενίσουν, όμως από αργά το βράδυ θα ενταθούν και τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους έντονες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το βράδυ σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -1 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.