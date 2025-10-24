Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι πρώτοι 12 συλληφθέντες για το κύκλωμα – Στο νοσοκομείο έγκυος κατηγορούμενη

Απολογούνται σήμερα Παρασκευή οι πρώτοι 12 από τους 37 συλληφθέντες για το κύκλωμα που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Οι δικηγόροι τους έλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αντίγραφα της ογκώδους δικογραφίας και πλέον οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν κατά ομάδες ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι οι απολογίες των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Αν δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα κατηγορούνται για συμμετοχή όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Στο συγκεκριμένο κύκλωμα, που είχε καταφέρει να εισπράξει παράνομα εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, αρχηγικό ρόλο είχε ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, και υπαρχηγοί ήταν η σύζυγός του και ένας 36χρονος από τη Μεσαρά της Κρήτης.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.