Σαρωνικός: 39χρονος μπούκαρε από παράθυρο στο Δημαρχείο – Προκάλεσε φθορές και έφαγε ότι βρήκε στα γραφεία

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Στην εξιχνίαση της διάρρηξης στο Δημαρχείο Σαρωνικού από έναν 39χρονο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος αλλοδαπός αφού διέρρηξε παράθυρο του κτιρίου, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και θραύση γυάλινης θύρας, ενώ αφαίρεσε και κινητό τηλέφωνο.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από βραδινές ώρες της 29 Νοεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της 1 Δεκεμβρίου 2025.

