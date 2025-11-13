Ρόδος: Πυροβολισμοί στο σπίτι γνωστού επιχειρηματία – Η οικογένεια ήταν μέσα, οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία της Ρόδου το περιστατικό πυροβολισμών σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, άγνωστοι πυροβόλησαν περίπου 14 φορές, πιθανότατα με πιστόλι 9 χιλιοστών, προς τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Στην κεντρική είσοδο άφησαν ένα μαύρο στεφάνι, προφανώς ως μήνυμα εκφοβισμού.

Ο επιχειρηματίας βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, που κοιμόντουσαν στον πρώτο όροφο, ενώ οι σφαίρες καρφώθηκαν στο καθιστικό και στην κουζίνα του ισογείου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή όπου διαμένει, δύο ημέρες μετά την επιστροφή του επιχειρηματία στο νησί, γεγονός που ενδεχομένως έδωσε στους δράστες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την επίθεση.

«Φυσικά και ξέρω ποιος είναι από πίσω», δήλωσε ο επιχειρηματίας

Ο γνωστός επιχειρηματίας δήλωσε στο DEBATER: «Φυσικά και φοβάμαι. Ήμουν με την σύζυγο μου και τις δύο κόρες μου μέσα. Ευτυχώς δεν είχα βγει έξω επειδή είχαμε γυρίσει από ταξίδι και ήμουν κουρασμένος. Θα ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες. Γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν δώσαμε πολύ βάση. Νομίζαμε ότι έπεσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχαμε στολίσει κάτω. Συνεχίσαμε τον ύπνο μας και το πρωί κατά τις 7:00 κατέβηκε η γυναίκα μου να κάνει γάλα για τα παιδιά και είδα αυτά στην τζαμαρία. Σοκαρισμένη με ξύπνησε και καλέσαμε το 100. Μετά βρήκαμε και το μαύρο στεφάνι που μας άφησαν στην είσοδο. Φυσικά και ξέρω ποιος είναι από πίσω. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Έχω ζητήσει να έχω ασφάλεια»

Άμεσα στο σημείο έφτασαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, μαζί με ομάδες ασφάλειας και ειδικούς της σήμανσης. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 14 κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο, ενώ παρέλαβαν το μαύρο στεφάνι για εργαστηριακή εξέταση, με στόχο τον εντοπισμό γενετικού υλικού ή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται η γωνία και η απόσταση των βολών, πιθανοί δρόμοι προσέγγισης και διαφυγής, καθώς και η αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες καταστημάτων και οχημάτων που κινούνταν στην περιοχή.

Ο στόχος της επίθεσης είναι γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου με δραστηριότητες στη νυχτερινή διασκέδαση και ιδιοκτήτης δημοφιλούς beach bar, για το οποίο είχε γίνει μεγάλος ντόρος πριν από δύο χρόνια. Οι Αρχές εξετάζουν πιθανές επαγγελματικές ή προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την απόπειρα εκφοβισμού.

Δείτε εικόνες από το σημείο