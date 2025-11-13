Ρόδος: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση στο σπίτι του – Εντοπίστηκαν 14 κάλυκες (Εικόνες)

Με ιδιαίτερη προσοχή διερευνούν την ένοπλη επίθεση σε σπίτι 50χρονου επιχειρηματία στη Ρόδο, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Στις 05:10 τα ξημερώματα της Πέμπτης, άγνωστος πυροβόλησε 14 φορές με 9αρι πιστόλι στο ισόγειο της οικείας του επιχειρηματία, στην περιοχή του Ασγουρού, με τις βολίδες να διαπερνούν την μπαλκονόπορτα και να καταλήγουν στο καθιστικό και την κουζίνα του σπιτιού.

Παράλληλα, πέταξαν και ένα μαύρο στεφάνι στην αυλή του σπιτιού και απομακρύνθηκαν. Σημειώνεται πως την ώρα της ένοπλης επίθεσης, ο 50χρονος κοιμόταν στον 1ο όροφο με την γυναίκα του, ενώ σε διπλανό δωμάτιο, κοιμόντουσαν τα δυο ανήλικα παιδιά του.

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος επιχειρηματίας που στοχοποιήθηκε από αγνώστους, είναι ιδιοκτήτης γνωστού beach bar που απασχόλησε την κοινή γνώμη το καλοκαίρι.

Αφορμή, είχε γίνει η εργασία σερβιτόρων μέσα στην θάλασσα, όπου σέρβιραν τους πελάτες που βρίσκονταν σε ξαπλώστρες πάνω σε πλωτές πλατφόρμες.

Μάλιστα του είχε επιβληθεί και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ, καθώς οι πλωτές πλατφόρμες, παραβίαζαν την άδεια λειτουργίας του beach bar.