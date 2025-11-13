Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση στο σπίτι του – Εντοπίστηκαν 14 κάλυκες (Εικόνες)

Άφησαν μαύρο στεφάνι στην πόρτα του σπιτιού

Ρόδος: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση στο σπίτι του – Εντοπίστηκαν 14 κάλυκες (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Με ιδιαίτερη προσοχή διερευνούν την ένοπλη επίθεση σε σπίτι 50χρονου επιχειρηματία στη Ρόδο, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Στις 05:10 τα ξημερώματα της Πέμπτης, άγνωστος πυροβόλησε 14 φορές με 9αρι πιστόλι στο ισόγειο της οικείας του επιχειρηματία, στην περιοχή του Ασγουρού, με τις βολίδες να διαπερνούν την μπαλκονόπορτα και να καταλήγουν στο καθιστικό και την κουζίνα του σπιτιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ρόδος
dimokratiki.gr
Ρόδος
dimokratiki.gr

Παράλληλα, πέταξαν και ένα μαύρο στεφάνι στην αυλή του σπιτιού και απομακρύνθηκαν. Σημειώνεται πως την ώρα της ένοπλης επίθεσης, ο 50χρονος κοιμόταν στον 1ο όροφο με την γυναίκα του, ενώ σε διπλανό δωμάτιο, κοιμόντουσαν τα δυο ανήλικα παιδιά του.

Ρόδος
dimokratiki.gr

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος επιχειρηματίας που στοχοποιήθηκε από αγνώστους, είναι ιδιοκτήτης γνωστού beach bar που απασχόλησε την κοινή γνώμη το καλοκαίρι.

Αφορμή, είχε γίνει η εργασία σερβιτόρων μέσα στην θάλασσα, όπου σέρβιραν τους πελάτες που βρίσκονταν σε ξαπλώστρες πάνω σε πλωτές πλατφόρμες.

Μάλιστα του είχε επιβληθεί και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ, καθώς οι πλωτές πλατφόρμες, παραβίαζαν την άδεια λειτουργίας του beach bar.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέσπασε και γιγαντώθηκε επί των ημερών της ΝΔ»

«Ό,τι κι αν επινοεί η ΝΔ για να θολώσει τα νερά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και είναι αποκλειστικά “γαλάζιο”» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών και των “γαλάζιων ΚΥΔ” δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από φθηνούς αντιπερισπασμούς. Η αλήθεια είναι απλή: η ΝΔ κυβερνά έξι χρόνια και […]