Ρόδος: Μαφιόζικη επίθεση σε σπίτι επιχειρηματία – Πυροβόλησαν 14 φορές και άφησαν μαύρο στεφάνι

Αναστατωμένη ξύπνησε η τοπική κοινωνία της Ρόδου το πρωί της Πέμπτης (13/11) μετά από μαφιόζικο χτύπημα σε σπίτι επιχειρηματία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η dimokratiki.gr, άγνωστοι έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι του επιχειρηματία χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Οι σφαίρες χτύπησαν μπαλκονόπορτα σαλονιού και μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

dimokratiki.gr

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές της Ρόδου να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε αστική γειτονιά της πόλης σε ώρα περιορισμένης κίνησης. Οι δράστες πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη προς την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες μεζονέτας και απομακρύνθηκαν πριν υπάρξει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης από περίοικους.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και ειδικοί της σήμανσης. Η περιοχή τέθηκε υπό διακριτικό αποκλεισμό για την περισυλλογή πειστηρίων και την ακριβή αποτύπωση της σκηνής με έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης στις μπαλκονόπορτες και στο αντικείμενο που τοποθετήθηκε στην είσοδο.

dimokratiki.gr

Χαρακτηριστικό είναι ότι μαζί με τους κάλυκες από σφαίρες βρέθηκε και ένα μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας με τρόπο που να είναι άμεσα ορατό. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αξιολογείται από την αστυνομία ως σαφές μήνυμα εκφοβισμού και εντάσσεται στα στοιχεία σημειολογίας της επίθεσης.