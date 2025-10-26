Ρόδος: Κινητοποίηση με αίτημα τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ – «Το νησί αξίζει περισσότερα» (Βίντεο)

Με σύνθημα «Η Ρόδος αξίζει περισσότερα», πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.10) στην πλατεία Δημαρχείου Ρόδου, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι το νησί δεν ανήκει στα νησιά με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και απλοί πολίτες, είχε έντονο παλμό και σαφές μήνυμα προς την κεντρική εξουσία: «Η Ρόδος αξίζει περισσότερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν πως η Ρόδος δεν είναι ένα “πλούσιο νησί”, όπως συχνά παρουσιάζεται, αλλά ένας τόπος που δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος λειτουργίας και τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Παρότι το νησί υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, όπως επισημαίνουν οι τοπικοί επιχειρηματίες, τα έσοδα δεν φτάνουν ποτέ στα μικρά μαγαζιά.

«Οι τουρίστες που έρχονται δεν αφήνουν πραγματικό κέρδος στον απλό επαγγελματία», αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Οι περισσότεροι μένουν σε all inclusive ξενοδοχεία ή δεν ξοδεύουν εκτός αυτών. Δεν είμαστε Μύκονος, ούτε εμιράτο», σημείωσαν στο DEBATER.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν επίσης καταστηματάρχες από τη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, τονίζοντας πως τα τελευταία χρόνια η πίεση από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τον μη μειωμένο ΦΠΑ έχει φέρει πολλές μικρές επιχειρήσεις στα όρια τους.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν πως αυτή η κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή ενός ευρύτερου αγώνα που θα συνεχιστεί, με στόχο την ένταξη της Ρόδου στο καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, όπως συμβαίνει ήδη με άλλα νησιά του Αιγαίου.

«Όλοι μαζί μπορούμε να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα: Η Ρόδος αξίζει περισσότερα», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στην εκδήλωση.